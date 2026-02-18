La decisione sulla diga di Vetto è arrivata, spinta da un forte sostegno di cittadini e amministrazioni locali. Molti hanno presentato osservazioni, e l’interesse pubblico si è fatto sentire con entusiasmo. Ora, i lavori potrebbero partire presto, portando con sé una serie di cambiamenti per la zona.

Molte osservazioni significative, un’adesione alta sia di Comuni e Province che delle associazioni e dei cittadini. E tutti hanno espresso con forza la necessità di far fronte alla crisi idrica, aggravata dalla bassa qualità delle acque di falda, di ridurre il rischio idraulico. È stata pubblicata ieri la Relazione conclusiva della fase di Dibattito Pubblico sul nuovo invaso montano e sulle opere sinergiche: 38 pagine redatte dal responsabile del Dp, Andrea Pillon di Avventura Urbana (agenzia esperta in processi partecipativi), in cui si sintetizza il percorso svolto tra il 2 dicembre e il 29 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok alla Diga di Vetto, parte la corsa

Diga di Vetto, pubblicata la relazione conclusiva sul dibattito pubblicoLa relazione conclusiva sul dibattito pubblico riguardante la diga di Vetto è stata pubblicata oggi, dopo mesi di confronto tra cittadini, tecnici e amministratori.

Diga di Vetto, scatta la mobilitazione a Parma: raccolta firme e proposte alternativeA Parma scoppia la protesta contro il progetto della diga di Vetto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.