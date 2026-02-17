Diga di Vetto pubblicata la relazione conclusiva sul dibattito pubblico

La relazione conclusiva sul dibattito pubblico riguardante la diga di Vetto è stata pubblicata oggi, dopo mesi di confronto tra cittadini, tecnici e amministratori. In questa relazione si spiegano gli scenari di intervento e le azioni pianificate per costruire il nuovo invaso in Val d'Enza, che mira a garantire l’approvvigionamento idrico e migliorare la sicurezza delle aree circostanti.

Le 38 pagine del documento, elaborato dal Responsabile del dibattito Andrea Pillon e disponibile online (www.dptorrenteneza.it), sintetizzano l'andamento dell'iter, iniziato il 2 dicembre 2025 e conclusosi il 29 gennaio 2026, e comprendono la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico e dei temi emersi durante la procedura. Le 46 osservazioni pervenute, allegate alla relazione conclusiva, evidenziano un consenso generale sulla necessità di intervenire per garantire disponibilità idrica e sicurezza idraulica del territorio, pur con posizioni differenziate sulle modalità di intervento.