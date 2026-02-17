Diga di Vetto pubblicata la relazione conclusiva sul dibattito pubblico

Da parmatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La relazione conclusiva sul dibattito pubblico riguardante la diga di Vetto è stata pubblicata oggi, dopo mesi di confronto tra cittadini, tecnici e amministratori. In questa relazione si spiegano gli scenari di intervento e le azioni pianificate per costruire il nuovo invaso in Val d'Enza, che mira a garantire l’approvvigionamento idrico e migliorare la sicurezza delle aree circostanti.

Le 38 pagine del documento, elaborato dal Responsabile del dibattito Andrea Pillon e disponibile online (www.dptorrenteneza.it), sintetizzano l’andamento dell’iter, iniziato il 2 dicembre 2025 e conclusosi il 29 gennaio 2026, e comprendono la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico e dei temi emersi durante la procedura. Le 46 osservazioni pervenute, allegate alla relazione conclusiva, evidenziano un consenso generale sulla necessità di intervenire per garantire disponibilità idrica e sicurezza idraulica del territorio, pur con posizioni differenziate sulle modalità di intervento.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Diga di Vetto, il confronto. Dibattito pubblico partito. Ma i sindaci non ci sono

Diga di Vetto, venerdì 12 dicembre il primo incontro del Dibattito PubblicoVenerdì 12 dicembre 2025, a Vetto, si terrà il primo incontro del Dibattito Pubblico sul progetto di invaso e opere connesse nel bacino del torrente Enza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Diga di Vetto, il MIT: E' un'opera fondamentale. Consegnata relazione conclusiva del Dibattito Pubblico. I commenti di Cavandoli, Fiazza e Occhi; Diga di Vetto, Mit: consegnata la relazione conclusiva del dibattito pubblico; Il Mit: Ora accelerazione decisiva; Diga di Vetto, il dibattito tra comitato, geologi e coordinamento Enza.

diga di vetto pubblicataDiga di Vetto, pubblicata la relazione conclusiva sul dibattito pubblicoLe 38 pagine del documento sintetizzano il percorso svolto tra il 2 dicembre 2025 e il 29 gennaio 2026 con l’obiettivo di confrontarsi con le amministrazioni locali e gli attori del territorio sugli s ... parmatoday.it

diga di vetto pubblicataDiga di Vetto, consegnata la relazione conclusiva del dibattito pubblicoProsegue l’iter per la realizzazione della diga di Vetto, infrastruttura ritenuta strategica per la sicurezza idrica della Val d’Enza e dell’intera ... redacon.it