Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sull’energia, che aumenta gli aiuti per molte famiglie. Il nuovo provvedimento prevede un sostegno più consistente per chi ha più difficoltà a pagare le bollette, come le famiglie con basso reddito e le piccole imprese. L’obiettivo è ridurre gli effetti dell’aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente molte abitazioni e attività commerciali. Le nuove misure entreranno in vigore già nelle prossime settimane. La decisione riguarda circa due milioni di famiglie italiane.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legge energia con le misure per tagliare le bollette in particolare alle "famiglie fragili" e alle "imprese". "Ridurre il peso delle bollette e i costi energetici era un preciso obiettivo di Forza Italia: oggi diventa una promessa mantenuta. Il Decreto approvato in Consiglio dei ministri, con misure anche di carattere strutturale, dedica la necessaria attenzione alle difficoltà di famiglie e imprese, con un forte impulso alle rinnovabili e all'innovazione. Va dato atto al Ministro Pichetto Fratin di aver portato a termine un lavoro tecnico molto solido, che serve alla competitività del nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus bollette, ok al decreto: sale l’aiuto per famiglie. Ecco tutte le novità

