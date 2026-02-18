Oggi il pool di esperti nazionali scioglierà la riserva sulla trapiantabilità
Il pool di esperti nazionali deciderà oggi se il cuore di Domenico, il bambino di due anni che ha subito un trapianto fallito, può essere trapiantato di nuovo. Domenico si trova da quasi due mesi in terapia intensiva a Napoli, dove i medici continuano a monitorare le sue condizioni. La decisione potrebbe cambiare il suo destino e aprire una speranza concreta per la sua vita.
I l destino del piccolo Domenico, il bambino del trapianto cuore di soli due anni andato male e che da quasi due mesi combatte per la vita in una stanza di terapia intensiva a Napoli, è arrivato a un bivio decisivo. Dopo settimane di attesa logorante e appelli disperati, è arrivata la notizia che tutta l’Italia aspettava: esiste un nuovo cuore compatibile. Ma la strada verso la sala operatoria non è immediata; oggi è il giorno della valutazione clinica più difficile, quella che stabilirà se il corpo del bambino è pronto a ricevere questo dono prezioso. Promossi a pieni voti solo due ospedali, ‘rimandati’ ben 2 su 10, le pagelle di Agenas X Bambino trapianto cuore, nuova speranza per Domenico e per il suo cuore “bruciato”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Bimbo trapiantato a Napoli, c'è un nuovo cuore. «Viene del nord». Oggi si decide sulla trapiantabilitàUn bambino di Napoli ha ricevuto un nuovo cuore proveniente dal Nord.
C'è un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi. Oggi la valutazione della trapiantabilitàDomenico, il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha ricevuto un nuovo cuore dopo che il primo trapianto, avvenuto il 23 dicembre, era fallito a causa di un danno al cuore prelevato da Bolzano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
