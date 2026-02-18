C' è un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi Oggi la valutazione della trapiantabilità

Domenico, il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha ricevuto un nuovo cuore dopo che il primo trapianto, avvenuto il 23 dicembre, era fallito a causa di un danno al cuore prelevato da Bolzano. Oggi i medici valutano se il nuovo organo sia compatibile e pronto per l’impianto.

AGI - C'è un nuovo cuore per Domenico, il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, quando il primo trapianto non è andato bene perché il cuore prelevato da Bolzano è arrivato danneggiato. Ma ogni decisione in merito all'allocazione dell'organo sarà presa solo in seguito alla valutazione di un team di esperti, che oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente. Lo rende noto l'Azienda Ospedaliera dei Colli, precisando che l'attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore, in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso.