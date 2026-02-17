Bimbo trapiantato a Napoli c' è un nuovo cuore Viene del nord Oggi si decide sulla trapiantabilità

Un bambino di Napoli ha ricevuto un nuovo cuore proveniente dal Nord. La donazione è avvenuta al centro trapianti del Monaldi, dove il piccolo è stato sottoposto all’intervento dopo giorni di attesa e speranze. Questa notte, i medici decideranno se il cuore è compatibile e se il bambino potrà riceverlo definitivamente.

C'è un cuore nuovo per il bambino che nell'ospedale di Napoli aveva subito un intervento chirurgico lo scorso 23 dicembre, quando gli era stato trapiantato un organo danneggiato. Patrizia, la mamma del bambino, è stata convocata dalla direzione sanitaria, per una comunicazione urgente.

Patrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni di Napoli, ha ricevuto una chiamata dall'ospedale Monaldi dopo che il suo bambino, sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ha mostrato segni di deterioramento.

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito un trapianto e domani, a Napoli, si riunisce l'Heart Team, il gruppo di medici specializzati, per un consulto importante.

