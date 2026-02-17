Bimbo trapiantato a Napoli c' è un nuovo cuore Viene del nord Oggi si decide sulla trapiantabilità
Un bambino di Napoli ha ricevuto un nuovo cuore proveniente dal Nord. La donazione è avvenuta al centro trapianti del Monaldi, dove il piccolo è stato sottoposto all’intervento dopo giorni di attesa e speranze. Questa notte, i medici decideranno se il cuore è compatibile e se il bambino potrà riceverlo definitivamente.
Un cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per il bambino che nell’ospedale di Napoli aveva subito un intervento chirurgico lo scorso 23 dicembre, quando gli era stato trapiantato un organo danneggiato. Una vicenda che ha fatto registrare una clamorosa svolta: Patrizia, la mamma del bambino, è stata convocata dalla direzione sanitaria, per una comunicazione urgente. Sulle prime, si è temuto il peggio. Si pensava che la convocazione potesse essere legata a una notizia drammatica, ma la svolta in questo caso è stata positiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato: verifiche sulla compatibilitàPatrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni di Napoli, ha ricevuto una chiamata dall’ospedale Monaldi dopo che il suo bambino, sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ha mostrato segni di deterioramento.
Bimbo trapiantato, domani a Napoli si riunisce l’Heart Team, la squadra del cuore, per un super consultoUn bambino di due anni e quattro mesi ha subito un trapianto e domani, a Napoli, si riunisce l’Heart Team, il gruppo di medici specializzati, per un consulto importante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Aiutatemi a trovare un cuore: l'appello della mamma al Papa; Bimbo trapiantato, frigo non conforme. Ipotesi nuovo intervento; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia.
Il bimbo di Napoli, possibile nuovo cuore per il piccoloPatrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore ... ansa.it
Napoli, possibile un cuore nuovo per il bimbo trapiantato con un organo danneggiatoA quanto si apprende le autorità sanitarie e l’équipe medica stanno verificando le condizioni cliniche del bambino e la compatibilità con il donatore ... dire.it
La madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata all'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile #ANSA facebook
Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccolo ilsole24ore.com/art/bimbo-trap… x.com