Oggi 18 febbraio Mercoledì delle Ceneri | inizia il tempo della Quaresima per la conversione del cuore

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inzio del tempo di Quaresima che prepara alla Pasqua. È un periodo in cui siamo invitati alla conversione del cuore attraverso la preghiera e la penitenza. In questo 2026 cade oggi, 18 febbraio: è il Mercoledì delle Ceneri, il primo giorno del periodo liturgico della Quaresima. Questo giorno è sempre fissato sei settimane prima della celebrazione della Pasqua del Signore, di cui il tempo quaresimale è preparatorio. L’origine del Mercoledì delle Ceneri è da ricercare nell’antica prassi penitenziale e nel corso dei secoli ha avuto un’evoluzione fino ad arrivare alla celebrazione odierna, così come noi la conosciamo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
¿Qué es la Cuaresma | Explicación Completa + Inicio del Camino de Oración!
