Il Mercoledì delle Ceneri, celebrato il 18 febbraio, segna l'inizio della Quaresima, un periodo di quaranta giorni che prepara i fedeli alla Pasqua. La cerimonia delle ceneri si tiene durante le messe di tutto il paese, con molti che ricevono il segno sulla fronte come gesto di penitenza. Quest'anno, le chiese sono tornate a organizzare le funzioni in presenza, attirando numerosi partecipanti.

Con la celebrazione delle ceneri, mercoledì 18 febbraio, inizia il tempo di Quaresima, che prepara alla Pasqua. Il vescovo Livio Corazza presiederà il rito delle ceneri durante la messa delle 19.30 in Cattedrale, alla quale sono invitati in particolare i fedeli del centro storico. Quaranta giorni in cui la Chiesa invita alla penitenza e alla conversione attraverso le "armi" del digiuno, dell'elemosina e della preghiera. Quaranta è il numero simbolico con cui l'Antico e il Nuovo Testamento rappresentano i momenti salienti dell'esperienza della fede del popolo di Dio. E' una cifra che esprime il tempo dell'attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Quaresima 2026 sta per iniziare, con il Mercoledì delle Ceneri che apre il periodo di preparazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

TÉMOIGNAGE INCROYABLE à MEDJUGORJE Le Pouvoir Réel de la PRIÈRE

Argomenti discussi: Con il Mercoledì delle ceneri inizia il tempo di Quaresima; Mercoledì delle Ceneri; Mercoledì delle Ceneri 2026; Cos’è e quando inizia la Quaresima 2026?.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio: Matteo sbugiarda EttoreLa vera natura di Ettore si paleserà finalmente agli occhi di Matteo, la scoperta accidentale della manomissione del musicarello svelerà un vero e proprio piano escogitato ... ilmattino.it

Mercoledì delle Ceneri, il teatro contro la violenza di genereIn occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma martedi 25 novembre, con lo spettacolo 'Mercoledì delle Ceneri', nuova produzione di Fort ... repubblica.it

MERCOLEDÌ DELLE CENERI A PIANORO facebook

XXI Concerto per il Mercoledì delle Ceneri mercoledì 18 Febbraio 2026 ore 20:30 alla Chiesa di Santa Maria del Carmelo (Carmini) Tenebrae factae sunt Odhecaton ensemble vocale Paolo Da Col direttore Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponi x.com