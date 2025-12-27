Roma in casa 15 piante di marijuana a Sacrofano | arrestato un 35enne denunciate madre e sorella

ROMA – Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione, trasformata in una vera e propria serra domestica. Per questo un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Roma Cassia a Sacrofano, mentre la madre e la sorella, rispettivamente di 65 e 31 anni, sono state denunciate a piede libero. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Sacrofano, insospettiti da un persistente odore proveniente dall’abitazione dell’uomo, hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

