Ex camionista 80enne indagato a Sarajevo per aver partecipato a safari umani | Cecchino di estrema destra

Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta. Gli investigatori lo cercano per aver preso parte a safari umani durante l’assedio di Sarajevo. L’uomo, che ha vissuto in prima persona quegli anni, è accusato di aver partecipato a spedizioni estreme, al limite della follia, con un ruolo da cecchino di estrema destra. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di quei giorni.

**Un ex camionista di 80 anni, residente a San Vito al Tagliamento, è stato indagato per aver partecipato a safari umani a Sarajevo durante l'assedio della città. L'uomo, accusato di omicidio volontario continuato, sarebbe intervenuto in concorso con altri sconosciuti, sparando con precisione da colline circostanti la capitale bosniaca. Le indagini, condotte dalla Procura di Milano, sono state attivate dopo un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni. Il caso, ormai in fase avanzata, tocca un tema drammatico: l'uso di armi di precisione per uccidere civili innocenti in un contesto di guerra.** A trent'anni di distanza dall'assedio di Sarajevo, il processo alla memoria di un conflitto ormai divenuto parte integrante della storia europea, è tornato alla luce con un episodio che sfida ogni logica.

