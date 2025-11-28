Branca racconta il retroscena sull'affare Ibrahimovic-Eto'o | Nell'accordo c'era un altro giocatore

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Branca torna a parlare da ex dirigente dell'Inter e lo fa ricordando l'affare del secolo per i nerazzurri: Ibrahimovic-Eto'o. Branca ricorda: "Nell'accordo era stato inserito anche un altro giocatore del Barcellona oltre al camerunense". 🔗 Leggi su Fanpage.it

