Ocse è Scarpetta il capoeconomista

Stefano Scarpetta, economista italiano, è stato scelto dall’Ocse come nuovo capo economista. La sua nomina arriva in un momento in cui l’organizzazione si prepara ad affrontare sfide legate alla ripresa post-pandemia. Scarpetta, attuale direttore del dipartimento per la crescita e il lavoro dell’Organizzazione, prenderà il ruolo ad aprile e diventerà il primo italiano a ricoprire questa posizione dal 2014, quando Pier Carlo Padoan lasciò l’incarico.

Un italiano ai vertici dell'economia globale. Stefano Scarpetta (in foto) è stato nominato capo economista dell'Ocse e assumerà l'incarico ad aprile, primo connazionale nel ruolo dai tempi di Pier Carlo Padoan. Un riconoscimento che conferma la qualità delle competenze italiane in un momento in cui il governo punta proprio su crescita, innovazione e capitale umano per rafforzare la competitività. Il segretario generale Mathias Cormann ha sottolineato come Scarpetta abbia dimostrato «leadership eccezionale, profonda competenza nell'analisi economica e nella politica». Dalla sede di Parigi, l'organizzazione affida così a un profilo di lungo corso entrato nel 1991 la guida del dipartimento economico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

