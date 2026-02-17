Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista dell’Ocse
Stefano Scarpetta ha preso il ruolo di capo economista dell’Ocse dopo essere stato scelto per la sua lunga esperienza nel settore. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare l’analisi economica dell’organizzazione, che ha bisogno di una guida esperta per affrontare le sfide attuali. Scarpetta, che lavorerà a partire dal primo aprile, ha già coordinato studi importanti sulla crescita e la disoccupazione nei paesi europei.
e assumerà le sue funzioni dal 1° aprile. Lo rende noto un comunicato della stessa Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, precisando che Scarpetta gode di “una reputazione internazionale eccezionale come economista di spicco, costruita in oltre tre decenni di servizio”. Dal 2013 è al timone della direzione Ocse per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sous-sherpa per il G7 e il G20 su questioni di politiche occupazionali e sociali. Come capo economista, Scarpetta dirigerà il Dipartimento di Economia dell’Ocse nella realizzazione di analisi rigorose basate su prove concrete, benchmarking internazionale e consulenza politica specifica per ciascun Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
