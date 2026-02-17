Chi è Stefano Scarpetta il nuovo capo economista dell’Ocse

Il governo ha scelto Stefano Scarpetta come nuovo capo economista dell’Ocse, dopo aver deciso di rinnovare la direzione dell’organizzazione. Scarpetta, che lavora da anni nel settore e ha già ricoperto ruoli di rilievo, assume questo incarico in un momento di incertezza economica globale. La nomina arriva in un periodo in cui l’Ocse cerca di rispondere alle sfide di una ripresa lenta e di tensioni sui mercati internazionali.

Stefano Scarpetta è stato nominato oggi, martedì 17 febbraio 2026, nuovo capo economista dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). L’ex consulente presso la Banca mondiale ricoprirà il nuovo incarico a partire dal 1° aprile 2026. Da quel momento, in qualità di capo economista, Scarpetta guiderà il dipartimento di Economia dell’Ocse, fornendo analisi, benchmarking internazionale e consulenza politica specifica per Paese. Un ruolo volto a supportare i decisori politici nel promuovere una crescita economica sostenibile, ampliare le opportunità di lavoro e migliorare gli standard di vita in oltre 100 nazioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

