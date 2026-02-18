Nyumba presentato il docufilm che racconta una Calabria accogliente | il plauso di Mantegna
Il consigliere metropolitano ha ricordato l’esperienza di Benestare anche in qualità di sindaco:" Mi sono sempre occupato delle tematiche relative all’accoglienza, l’immigrazione e politiche sociali" Al polo culturale Mattia Preti del Consiglio regionale, tra gli interventi più significativi quello del consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna, che ha ricordato l’esperienza di Benestare: “Da consigliere metropolitano delegato e da sindaco, mi sono sempre occupato delle tematiche relative all’accoglienza, l’immigrazione e politiche sociali. A Benestare abbiamo una esperienza silenziosa, ma che ritengo molto rappresentativa”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Calabria significa casa, a Reggio Calabria la presentazione del docufilm NyumbaA Reggio Calabria è stato presentato il nuovo docufilm
Calabria e immigrazione: “Nyumba” racconta storie di reinizio e speranza dopo la tragedia di Cutro.Il documentario “Nyumba” ripercorre le storie di migranti che, dopo la tragedia di Cutro, trovano un nuovo inizio in Calabria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calabria significa casa, a Reggio Calabria la presentazione del docufilm Nyumba; Il viaggio di Nyumba torna in Calabria, dove l'accoglienza diventa casa; ‘Nyumba’, ecco il docufilm che trasforma la memoria di Cutro in un percorso di accoglienza.
Nyumba, quando l'immigrazione racconta storie di vita e una Calabria accoglienteIl docufilm Nyumba – Quando l’immigrazione racconta storie di vita è un’opera che mette al centro le persone prima ancora dei numeri, delle statistiche e dei dibattiti politici. Nyumba, che in lin ... reggiotv.it
Docufilm 'Nyumba', 12 tappe per raccontare la Calabria che accoglieÈ con queste parole che Paola Bottero, giornalista, ha spiegato il progetto 'Calabria significa casa', con il docufilm 'Nyumba' di cui è sceneggiatrice e ideatrice. ansa.it
“Calabria significa casa”: a Reggio Calabria la presentazione del progetto Nyumba Reggio Calabria — Sarà presentato mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 11:30, nella sala del Polo culturale Mattia Preti del Consiglio regionale della Calabria, il progetto “Cal facebook