Calabria e immigrazione | Nyumba racconta storie di reinizio e speranza dopo la tragedia di Cutro
Il documentario “Nyumba” ripercorre le storie di migranti che, dopo la tragedia di Cutro, trovano un nuovo inizio in Calabria. Il film mostra come le persone coinvolte cercano di ricostruire la propria vita, tra ricordi dolorosi e nuovi legami. La proiezione speciale al cinema Odeon di Reggio Calabria il 27 febbraio apre una serie di incontri dedicati a queste esperienze di speranza e rinascita.
“Nyumba”: Un Ritorno in Calabria tra Memoria, Accoglienza e il Volto Umano dell’Immigrazione. Il documentario “Nyumba” torna in Calabria il 27 febbraio con una proiezione speciale al cinema Odeon di Reggio Calabria, dando il via a un ciclo di incontri e dibattiti. L’opera di Paola Bottero, premiata a livello internazionale, ripercorre le storie di migranti africani che hanno trovato in questa regione un nuovo inizio, offrendo uno sguardo inedito sulla complessità del fenomeno migratorio e sulla capacità di accoglienza del territorio, profondamente segnato anche dalla tragedia del naufragio di Cutro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria significa casa, a Reggio Calabria la presentazione del docufilm Nyumba
A Reggio Calabria è stato presentato il nuovo docufilm
Il viaggio di "Nyumba" torna in Calabria, dove l'accoglienza diventa casa
Nyumba, il documentario di Paola Bottero, torna in Calabria, la regione che ha dato inizio al suo viaggio, dopo aver raccolto le testimonianze di cinque migranti africani che si sono stabiliti lungo le coste calabresi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
NYUMBA, cinque premi per il docufilmCon la fine della prima tornata festivaliera, Nyumba chiude il suo percorso iniziale con cinque prestigiosi riconoscimenti. Il docufilm, scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e ... ilmessaggero.it
Immigrazione. Regione Calabria invia pediatri a LampedusaIl gruppo di medici pediatri dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro partirà oggi e per una settimana assisteranno i bambini migranti che si trovano sull’isola. A Lampedusa ... quotidianosanita.it
Tari, Reggio Calabria tra le città più care d’Italia: Nel 2025 Reggio Calabria si colloca tra le dieci città italiane con la Tari più elevata. Secondo uno studio del Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil,... facebook
#Migranti e #lavoro. "Nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, si alternano da anni sgomberi di tendopoli e piani fallimentari" ( @ilpost) x.com