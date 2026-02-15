Calabria e immigrazione | Nyumba racconta storie di reinizio e speranza dopo la tragedia di Cutro

Il documentario “Nyumba” ripercorre le storie di migranti che, dopo la tragedia di Cutro, trovano un nuovo inizio in Calabria. Il film mostra come le persone coinvolte cercano di ricostruire la propria vita, tra ricordi dolorosi e nuovi legami. La proiezione speciale al cinema Odeon di Reggio Calabria il 27 febbraio apre una serie di incontri dedicati a queste esperienze di speranza e rinascita.

A Reggio Calabria è stato presentato il nuovo docufilm

Nyumba, il documentario di Paola Bottero, torna in Calabria, la regione che ha dato inizio al suo viaggio, dopo aver raccolto le testimonianze di cinque migranti africani che si sono stabiliti lungo le coste calabresi.

