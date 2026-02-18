NVIDIA GTC 2026 | Huang promette svolta tecnologica con chip inediti per AI e calcolo accelerato Feynman sfida Rubin?

Durante la presentazione alla GTC 2026, Jensen Huang ha annunciato che NVIDIA lancerà nuovi chip innovativi per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. La società punta a rivoluzionare il settore con hardware ancora più potente e veloce, destinato a cambiare le regole del gioco. Tra le novità, un processore inedito che promette di migliorare significativamente le prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. La conferenza si terrà a marzo a San Jose, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di tecnologia.

NVIDIA svela il futuro: Huang promette innovazioni inedite alla GTC 2026. San Jose, California – La prossima GTC di NVIDIA, in programma a marzo, si preannuncia un evento epocale nel mondo della tecnologia. L’amministratore delegato Jensen Huang ha annunciato che l’azienda presenterà prodotti rivoluzionari, mai visti prima, nel campo del calcolo accelerato e dell’intelligenza artificiale, alimentando un’attesa senza precedenti tra esperti e addetti ai lavori. Una strategia di innovazione continua. L’affermazione di Huang, rilasciata in una recente intervista a un media coreano, sottolinea la strategia di NVIDIA di perseguire un’innovazione costante e un rapido ciclo di aggiornamento dei suoi prodotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

