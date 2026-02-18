NVIDIA GTC 2026 | Huang promette svolta tecnologica con chip inediti per AI e calcolo accelerato Feynman sfida Rubin?
Durante la presentazione alla GTC 2026, Jensen Huang ha annunciato che NVIDIA lancerà nuovi chip innovativi per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. La società punta a rivoluzionare il settore con hardware ancora più potente e veloce, destinato a cambiare le regole del gioco. Tra le novità, un processore inedito che promette di migliorare significativamente le prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. La conferenza si terrà a marzo a San Jose, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di tecnologia.
NVIDIA svela il futuro: Huang promette innovazioni inedite alla GTC 2026. San Jose, California – La prossima GTC di NVIDIA, in programma a marzo, si preannuncia un evento epocale nel mondo della tecnologia. L’amministratore delegato Jensen Huang ha annunciato che l’azienda presenterà prodotti rivoluzionari, mai visti prima, nel campo del calcolo accelerato e dell’intelligenza artificiale, alimentando un’attesa senza precedenti tra esperti e addetti ai lavori. Una strategia di innovazione continua. L’affermazione di Huang, rilasciata in una recente intervista a un media coreano, sottolinea la strategia di NVIDIA di perseguire un’innovazione costante e un rapido ciclo di aggiornamento dei suoi prodotti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Microsoft sfida Nvidia con Maia 200, il chip AI che rivoluziona i data centerMicrosoft presenta Maia 200, il nuovo chip AI progettato per ottimizzare i data center.
India e AMD: 200MW per un’AI sovrana, sfida a NVIDIA e TCS accelera l’innovazione tecnologica.L’India ha deciso di investire 200 megawatt in intelligenza artificiale sovrana, una mossa che mira a ridurre la dipendenza da aziende straniere come NVIDIA.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Telecomunicazioni USA-Finlandia: rischi per l’Europa?.
GTC 2026, NVIDIA pronta a mostrare chip mai vistiL’evento di San Jose potrebbe segnare un passo oltre Vera Rubin, tra nuove varianti e architetture AI di prossima generazione. msn.com
'Il mondo non ha mai visto nulla di simile': Huang accende le aspettative in vista della GTC 2026In vista della GTC 2026 di San Jose (16-19 marzo), Jensen Huang ha anticipato l'arrivo di chip mai visti prima. Possibile spazio alla futura generazione Feynman o a nuove varianti della piattaforma Ru ... hwupgrade.it
Jim Cramer mette in guardia sulle "allucinazioni" dell'IA: il gap del 10% di errori frena l'uso professionale. Ecco il retroscena della conversazione con Jensen Huang. #IA #Nvidia #JimCramer #Tech x.com
Jen-Hsun Huang, noto anche con lo pseudonimo di Jensen Huang, è un imprenditore e ingegnere elettrico statunitense di origine taiwanese, miliardario, co-fondatore, presidente e CEO della società di processori grafici NVIDIA, 62 anni. #Nvidia, il ceo Jense facebook