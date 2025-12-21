Atti ' top secret' per difendersi in tribunale revocata sanzione disciplinare a maresciallo della finanza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, confermando la sentenza del Tar Campania che aveva annullato una sanzione disciplinare inflitta a un maresciallo delle Fiamme Gialle in servizio presso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

atti top secret per difendersi in tribunale revocata sanzione disciplinare a maresciallo della finanza

© Casertanews.it - Atti 'top secret' per difendersi in tribunale, revocata sanzione disciplinare a maresciallo della finanza

