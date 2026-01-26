Report annullata la sanzione del Garante della privacy sul caso Sangiuliano

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150.000 euro inflitta dalla Autorità Garante della Privacy alla Rai, in relazione alla diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini, trasmesso da Report. La decisione rappresenta un’importante pronuncia in materia di tutela della privacy e di responsabilità dei media nel trattamento di dati sensibili.

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150 mila euro che il Garante della Privacy aveva stabilito sulla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte della trasmissione Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook. L’audio fu diffuso quando esplose lo scandalo della mancata assunzione di Maria Rosaria Boccia da parte del ministero. «Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma». «Secondo il tribunale di Roma – spiega il conduttore e giornalista – era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge.🔗 Leggi su Open.online

