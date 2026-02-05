Aperto un nuovo store Adidas alla stazione di Venezia Santa Lucia

Un nuovo negozio Adidas apre nella stazione di Venezia Santa Lucia. È situato al piano terra di Palazzo Grandi Stazioni e copre quasi 450 metri quadrati. I clienti possono ora trovare prodotti Adidas direttamente all’interno della stazione, rendendo più facile l’acquisto prima di partire o arrivare.

