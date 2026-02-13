Con l’abolizione nel regolamento FIA 2026 delle trombette a geometria variabile, i motori endotermici hanno liberato spazi significativi nella parte superiore, e Red Bull ha deciso di sfruttare questa opportunità installando l’intercooler in alto sul motore RB22, un dettaglio che potrebbe cambiare le strategie di raffreddamento delle monoposto.

Con l’abolizione nel regolamento FIA 2026 delle trombette a geometria variabile, i motori endotermici hanno liberato spazi significativi nella parte superiore della testata, offrendo ai chief designer nuove opportunità di packaging della power unit. L’adeguamento regolamentare ha stimolato interventi orientati a ottimizzare raffreddamento, aerodinamica e integrazione dei componenti, mantenendo l’attenzione sulla stabilità di lungo periodo e sull’affidabilità delle unità powertrain. La Red Bull, seguito dall’Aston Martin, ha spostato l’intercooler aria-aria in una posizione appena sotto la massa radiante di acqua e olio, lungo la fiancata e poco sopra il sei cilindri realizzato a Milton Keynes, vicino al radiatore dei servizi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Red Bull RB22: l'intercooler in alto per il motore in-house

