Riflessioni e interrogativi sui Nuovi Giochi della Gioventù | tra inclusione necessaria e diritto all’eccellenza Lettera

Maria Giovanna Ferraro ha scritto una lettera per esprimere le sue preoccupazioni sui “Nuovi Giochi della Gioventù”, dopo aver assistito alle prime fasi di una competizione locale. Ferraro, insegnante di scuola elementare, si chiede come le iniziative possano promuovere davvero l’inclusione senza trascurare l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza. La sua riflessione nasce dalla constatazione che alcuni bambini con bisogni speciali si sono sentiti esclusi durante le prove, mentre altri si sono distinti per le loro capacità. La sua lettera si rivolge a chi organizza l’evento, chiedendo di considerare meglio le esigenze

Inviata da Maria Giovanna Ferraro - Scrivo queste righe con lo spirito di chi vive la scuola ogni giorno e crede fermamente nel valore educativo del movimento. È doveroso premettere che l’inclusione, nella disciplina delle Scienze Motorie, non è un obiettivo da raggiungere, ma un fatto assodato, un patrimonio culturale che i docenti difendono da decenni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

È aperta dal 23 gennaio la piattaforma online per le iscrizioni delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, in conformità alla legge 25 marzo 2025, n.

