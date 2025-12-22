Nuovi Giochi della gioventù 2025 26 | ecco chi potrà partecipare e come si svolgono Pubblicato il DECRETO

Il Decreto Ministeriale n. 220 del 12 novembre 2025, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, definisce le modalità di partecipazione e le caratteristiche dei Nuovi Giochi della gioventù 2025/26. Questa iniziativa mira a coinvolgere studenti di diverse scuole in attività sportive e culturali, promuovendo valori di partecipazione e collaborazione. Di seguito, vengono illustrati chi può partecipare e come si svolgono le competizioni.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è disponibile il Decreto Ministeriale n. 220 del 12 novembre 2025. Il testo, firmato congiuntamente con il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il Ministro per le Disabilità, fornisce il quadro normativo per la seconda annualità della fase sperimentale dei “Nuovi Giochi della Gioventù”, previsti dalla legge 412025. L'articolo Nuovi Giochi della gioventù 202526: ecco chi potrà partecipare e come si svolgono. Pubblicato il DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Premio giornalistico Cristiana Matano, pubblicato il bando: ecco come partecipare Leggi anche: Percorsi abilitanti e concorso docenti PNRR3: chi potrà partecipare. Pillole di Question Time Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nuovi giochi sul nostro tavolo! Questa settimana sul blog abbiamo portato in tavola titoli molto diversi tra loro, tra strategia, narrazione e puro divertimento — ecco il nostro recap Pulitzer “Un eurogame politico e tematico ambientato negli anni ’70” — pre - facebook.com facebook GeForce NOW, arrivano diversi nuovi giochi: Harry Potter e Fallout x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.