Nuovi fondi per la piscina comunale | approvati due mutui da 500 mila euro

Il Comune di Este ha deciso di prendere due mutui da 500 mila euro per migliorare la piscina comunale, perché ha bisogno di nuove strutture e attrezzature. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il 4 febbraio, quando i consiglieri hanno approvato il finanziamento. La somma servirà a installare nuovi spogliatoi e a rinnovare il sistema di riscaldamento.

Prosegue l'iter di riqualificazione della piscina comunale di Este. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi lo scorso 4 febbraio, l'amministrazione ha deliberato l'accensione di due nuovi mutui, per un valore complessivo di 500.000 euro, destinati a finanziare ulteriori interventi di ammodernamento dell'impianto. I due finanziamenti, dell'importo di 250.000 euro ciascuno, saranno impiegati per completare le fasi finali di ristrutturazione degli spogliatoi e del ballatoio. Oltre a queste opere, le risorse permetteranno di avviare lavori specifici sulla zona vasca e sulle aree esterne della struttura.