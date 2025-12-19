Cimitero comunale approvati nuovi interventi straordinari per 150mila euro
Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, pronta la programmazione per il 2026 sui prossimi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale. La Giunta ha appena approvato il progetto di lavori sull’area con l’obiettivo di preservare le strutture e garantire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Interventi straordinari su strade urbane e rurali, approvati due mutui per oltre un milione di euro
Leggi anche: Lavori pubblici, approvati dalla giunta comunale interventi per circa 8 milioni di euro
Energia pulita, Ospedaletti cambia passo: tre impianti pubblici e un parco fotovoltaico da 2 milioni, al via la richiesta di fondi PNRR.
Agropoli, emergenza cimitero: approvati nuovi loculi nella camera mortuaria per carenza di spazi - 000 euro per ricavare loculi nella camera mortuaria e far fronte alla grave carenza di sepolture ... infocilento.it
Cattolica: Cimitero comunale, approvato il progetto di manutenzione straordinaria 2026 - Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, pronta la programmazione per il 2026 sui prossimi interventi di manutenzione straordinaria del ... chiamamicitta.it
Jerzu, nuovi fondi dalla Regione: 200 mila euro per l’ampliamento e la messa in sicurezza del cimitero - L’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha infatti stanziato 200. vistanet.it
CIMITERO COMUNALE – Apertura straordinaria Si informa la cittadinanza che lunedì 22 e lunedì 29 dicembre il Cimitero Comunale resterà regolarmente aperto, osservando gli orari invernali: 8:30 – 12:00 15:00 – 17:30 La consueta chiusura settiman - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.