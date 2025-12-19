Cimitero comunale approvati nuovi interventi straordinari per 150mila euro

Zazoom 19 dic 2025

Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, pronta la programmazione per il 2026 sui prossimi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale. La Giunta ha appena approvato il progetto di lavori sull’area con l’obiettivo di preservare le strutture e garantire. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Energia pulita, Ospedaletti cambia passo: tre impianti pubblici e un parco fotovoltaico da 2 milioni, al via la richiesta di fondi PNRR.

cimitero comunale approvati nuoviAgropoli, emergenza cimitero: approvati nuovi loculi nella camera mortuaria per carenza di spazi - 000 euro per ricavare loculi nella camera mortuaria e far fronte alla grave carenza di sepolture ... infocilento.it

cimitero comunale approvati nuoviCattolica: Cimitero comunale, approvato il progetto di manutenzione straordinaria 2026 - Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, pronta la programmazione per il 2026 sui prossimi interventi di manutenzione straordinaria del ... chiamamicitta.it

cimitero comunale approvati nuoviJerzu, nuovi fondi dalla Regione: 200 mila euro per l’ampliamento e la messa in sicurezza del cimitero - L’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha infatti stanziato 200. vistanet.it

