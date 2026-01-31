Epstein i nuovi file | la foto che imbarazza l’ex principe Andrea

L’ex principe Andrea finisce di nuovo sotto i riflettori dopo la pubblicazione di oltre 3 milioni di pagine sui documenti riguardanti il caso Epstein. Le nuove rivelazioni, già di per sé scomode, mettono in imbarazzo l’ex membro della famiglia reale britannica, che aveva già perso i titoli a causa delle prime accuse. Ora, con questo nuovo materiale, la sua posizione si complica ancora di più.

(Adnkronos) – L’ex principe Andrea torna al centro delle polemiche con la pubblicazione di oltre 3 milioni di pagine relative al caso Epstein, che gli era già costato la revoca dei titoli reali. In una foto emersa e analizzata dai media britannici, Andrea appare in ginocchio a quattro zampe sopra una donna distesa a terra,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Epstein, 3 milioni di nuovi file: Trump è coinvolto 3200 volte. Gates? S’è preso una malattia; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia pubblica nuovi file. Non abbiamo protetto Trump.

