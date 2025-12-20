Caso Epstein pubblicati nuovi file con migliaia di foto | 11 cose disgustose che emergono dai documenti
L'FBI ha omesso tutto il materiale relativo agli abusi sessuali su minori dalla nuova serie di documenti divulgati, ma ha lasciato tracce della criminalità e della ripugnanza estetica del defunto finanziere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime
Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati centinaia di file: è polemica per gli omissis. Nelle foto anche Bill Clinton
Caso Epstein, i Democratici diffondono 19 foto dall’archivio segreto; Lo spettro di Epstein su Trump: spuntano foto di Gates e Chomsky e un tattoo ispirato a Lolita; Le nuove inquietanti foto del caso Epstein, tra citazioni di Lolita e cene con i magnati del tech; Pubblicati nuovi file del caso Epstein: oltre 1’200 vittime.
Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti - L'FBI ha omesso tutto il materiale relativo agli abusi sessuali su minori dalla nuova serie di documenti divulgati, ma ha lasciato tracce della criminalità e della ripugnanza estetica del defunto fina ... vanityfair.it
Pubblicati nuovi Epstein files, i dem: "Troppi omissis". La Casa Bianca attacca Clinton - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pubblicati nuovi Epstein files, i dem: 'Troppi omissis'. tg24.sky.it
Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” - Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha avviato la pubblicazione degli “ Epstein files “, l’enorme mole di documenti relativi alle indagini sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofil ... ilfattoquotidiano.it
Il dipartimento della Giustizia Usa ha pubblicato sul proprio sito centinaia di file del caso di Jeffrey Epstein, incluse molte foto - facebook.com facebook
Caso Epstein, pubblicate le carte: le foto inedite, la «lista delle massaggiatrici» e i nomi di oltre 1.200 vittime. Cosa c’è nei file (pesantemente censurati) x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.