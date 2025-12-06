Il Tennis Subbiano inaugura i nuovi campi

Taglio del nastro oggi per il nuovo impianto a Subbiano dedicato a tutti gli sport con la racchetta. Un progetto che nasce con la precedente amministrazione comunale e che si conclude ora con una collaborazione con il mondo associativo, l’associazione Tennis Subbiano e la sua scuola TennisSchool Life asd, che ha permesso di ampliare l’impianto. Una struttura all’avanguardia posta nella zona dell’area sportiva e festiera, lungo il fiume Arno, con una struttura del circolo che permetterà incontri e soste piacevoli. Saranno realizzati anche nuovi spogliatoi e le tribune, che permetteranno anche di ospitare importanti eventi sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

