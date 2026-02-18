Nuove regole alla Camera sì alla stretta sui cambi di casacca e allo statuto delle opposizioni

La Camera approva nuove regole dopo le numerose fughe di politici da un partito all’altro. La causa principale sono i cambi di casacca, che creano confusione tra le fila delle forze politiche. Ora vengono introdotte restrizioni più stringenti per chi cambia schieramento e viene riconosciuto uno statuto specifico per le opposizioni. La decisione mira a rafforzare la stabilità politica e prevenire fughe improvvise. La seduta si è svolta sotto alta tensione, mentre i deputati discutono le nuove norme da adottare.

La Camera blindata ai “tranelli”: via libera alla stretta sui cambi di schieramento e allo statuto delle opposizioni. La Camera dei deputati ha approvato una profonda riforma del proprio regolamento, introducendo misure per limitare i passaggi di parlamentari da un gruppo all’altro e per rafforzare il ruolo delle opposizioni. L’approvazione, avvenuta il 18 febbraio 2026, mira a stabilizzare il quadro politico e a garantire una maggiore prevedibilità nell’azione governativa, in un momento di crescente volatilità del sistema politico italiano. La fine dei “ponti” politici? La stretta sui cambi di gruppo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Dai cambi di casacca alla fiducia, cosa prevedono le nuove regole della CameraLa riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula.

**Camera: in aula il nuovo Regolamento, stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia flash**Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti.

