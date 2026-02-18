Nuove regole alla Camera sì alla stretta sui cambi di casacca e allo statuto delle opposizioni

La Camera approva nuove regole dopo le numerose fughe di politici da un partito all’altro. La causa principale sono i cambi di casacca, che creano confusione tra le fila delle forze politiche. Ora vengono introdotte restrizioni più stringenti per chi cambia schieramento e viene riconosciuto uno statuto specifico per le opposizioni. La decisione mira a rafforzare la stabilità politica e prevenire fughe improvvise. La seduta si è svolta sotto alta tensione, mentre i deputati discutono le nuove norme da adottare.

La Camera blindata ai "tranelli": via libera alla stretta sui cambi di schieramento e allo statuto delle opposizioni. La Camera dei deputati ha approvato una profonda riforma del proprio regolamento, introducendo misure per limitare i passaggi di parlamentari da un gruppo all'altro e per rafforzare il ruolo delle opposizioni. L'approvazione, avvenuta il 18 febbraio 2026, mira a stabilizzare il quadro politico e a garantire una maggiore prevedibilità nell'azione governativa, in un momento di crescente volatilità del sistema politico italiano. La fine dei "ponti" politici? La stretta sui cambi di gruppo. Dai cambi di casacca alla fiducia, cosa prevedono le nuove regole della Camera. La riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula. Camera: in aula il nuovo Regolamento, stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia flash. Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti. Un altro pacchetto di modifiche mira a disincentivare il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del governo, così come il ricorso alla fiducia.