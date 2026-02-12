Dai cambi di casacca alla fiducia cosa prevedono le nuove regole della Camera

La riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula. Le nuove norme puntano a cambiare le regole sui gruppi parlamentari e le cariche istituzionali. Ora si aspetta di capire se saranno approvate e quando entreranno in vigore.

È pronta per l'esame dell'Aula la riforma del regolamento interno della Camera dei deputati, che introduce importanti novità in materia di disciplina dei gruppi parlamentari e delle cariche istituzionali. Tra queste misure che penalizzano i cambi di casacca. Nel caso in cui un deputato voglia passare in un altro gruppo parlamentare, infatti, il testo prevede che non trasferirà più integralmente la sua quota di contributi al nuovo gruppo, ma solo un 50 per cento. L'altra metà resterà al gruppo di provenienza (ndr ogni gruppo ha dei contributi in base al numero degli iscritti). Questa norma punta a disincentivare spostamenti frequenti e a mantenere una maggiore stabilità nei gruppi parlamentari.

