Nuove acquisizioni per Estée Lauder | il brand punta alla crescita
Novità in casa Estée Lauder: il colosso del beauty vuole ampliare la quota di mercato e ad aumentare le vendite sviluppando nuovi marchi, rivolgendosi ai consumatori più giovani in tutto il mondo e personalizzando i prodotti per rispondere alle esigenze dei consumatori nelle diverse culture, ha dichiarato giovedì l’amministratore delegato. Estée Lauder aumenta le acquisizioni e continua la crescita. L’azienda si trova attualmente in una fase di rilancio. Punta a riequilibrare la crescita puntando sulle Americhe e sui mercati emergenti, il tutto senza penalizzare la Cina, dove i consumatori hanno rallentato la spesa negli ultimi anni, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 22 ottobre al 24 novembre apre la mostra “Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta”.
Nuove acquisizioni alla Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis: La Trinità di Gherardo Starnina
Museo Baracca, nuove acquisizioni storiche tra fotografie e busto in vista del centenario
Esposizioni temporanee al Museo dell’OPD Personaggi dall'Oriente. Nuove acquisizioni al museo dell'Opificio Dal 16 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026 Museo dell’Opificio delle Pietre Dure Via degli Alfani 78 – Firenze Orari di apertura: lunedì-sab - facebook.com Vai su Facebook
Nuove acquisizioni per Estée Lauder: il brand punta alla crescita - Novità in casa Estée Lauder: il colosso del beauty vuole ampliare la quota di mercato e ad aumentare le vendite sviluppando nuovi marchi, rivolgendosi ai consumatori più giovani in tutto il mondo e ... Riporta msn.com
Jane Lauder vende azioni Estée Lauder per 1,68 milioni di dollari - Non mancano segnali di cautela, con Rothschild Redburn che ... Secondo msn.com