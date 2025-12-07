Nuove acquisizioni per Estée Lauder | il brand punta alla crescita

Novità in casa Estée Lauder: il colosso del beauty vuole ampliare la quota di mercato e ad aumentare le vendite sviluppando nuovi marchi, rivolgendosi ai consumatori più giovani in tutto il mondo e personalizzando i prodotti per rispondere alle esigenze dei consumatori nelle diverse culture, ha dichiarato giovedì l’amministratore delegato. Estée Lauder aumenta le acquisizioni e continua la crescita. L’azienda si trova attualmente in una fase di rilancio. Punta a riequilibrare la crescita puntando sulle Americhe e sui mercati emergenti, il tutto senza penalizzare la Cina, dove i consumatori hanno rallentato la spesa negli ultimi anni, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

