Nuova speranza per il bimbo ricoverato al Monaldi | disponibile un altro cuore

Un cuore nuovo è stato trovato per il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che il suo organo si era deteriorato gravemente. La scoperta rappresenta una possibilità concreta di salvezza per il piccolo, che attende da tempo un trapianto urgente. La famiglia del bambino ha ricevuto la notizia con speranza, mentre i medici si preparano a intervenire non appena il cuore sarà disponibile.

Un nuovo organo riaccende le speranze. Si riapre uno spiraglio per il bambino di due anni ricoverato in condizioni gravissime all' Ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore definito "bruciato". Nella serata del 17 febbraio è emersa la notizia della disponibilità di un nuovo organo, ma solo nelle prossime ore si saprà se sarà possibile procedere con un secondo intervento. La madre del piccolo, Patrizia, avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione Cartabianca, in onda su Rete 4, ma è stata richiamata con urgenza in ospedale. A spiegare l'assenza è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

Bimbo trapiantato al Monaldi, un cuore meccanico per sostituire quello bruciato: la nuova speranzaUn bambino di Milano ha subito un incidente che ha danneggiato gravemente il suo cuore durante il trapianto e ora potrebbe ricevere un cuore artificiale.

Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

