Nuova speranza per il bimbo ricoverato al Monaldi | disponibile un altro cuore
Un cuore nuovo è stato trovato per il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo che il suo organo si era deteriorato gravemente. La scoperta rappresenta una possibilità concreta di salvezza per il piccolo, che attende da tempo un trapianto urgente. La famiglia del bambino ha ricevuto la notizia con speranza, mentre i medici si preparano a intervenire non appena il cuore sarà disponibile.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo organo riaccende le speranze. Si riapre uno spiraglio per il bambino di due anni ricoverato in condizioni gravissime all’ Ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore definito “bruciato”. Nella serata del 17 febbraio è emersa la notizia della disponibilità di un nuovo organo, ma solo nelle prossime ore si saprà se sarà possibile procedere con un secondo intervento. La madre del piccolo, Patrizia, avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione Cartabianca, in onda su Rete 4, ma è stata richiamata con urgenza in ospedale. A spiegare l’assenza è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Bimbo trapiantato al Monaldi, un cuore meccanico per sostituire quello bruciato: la nuova speranzaUn bambino di Milano ha subito un incidente che ha danneggiato gravemente il suo cuore durante il trapianto e ora potrebbe ricevere un cuore artificiale.
Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Grazie a tutti coloro che hanno scelto di diventare una nuova speranza di vita; MARIANO, L’ABBRACCIO DEL PAPA E UNA NUOVA SPERANZA DI CURA PER IL DODICENNTE DI MAIDA; Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità; La speranza per l'Africa: apre il centro di raccolta dati sulle malattie.
Una nuova speranza per l’Africa: il primo centro di raccolta dati per l’intelligence sanitariaLa prevenzione è una delle armi più importanti nel contrasto alle malattie. Vale a ... msn.com
Sanofi, nuova speranza per la malattia di Gaucher con il VenglustatSanofi ha annunciato risultati positivi dello studio di fase 3 Leap2Mono sul Venglustat per il trattamento della malattia di Gaucher di tipo 3 (GD3), una rara malattia da deposito lisosomiale. Il ... milanofinanza.it
Tumore al pancreas: una nuova speranza È quanto emerge dai risultati di un progetto di ricerca coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele, pubblicati di recente dalla prestigiosa rivista Lancet Lo studio, a cui ha partecipato anche l’IRCCS Policlinico di facebook