Bimbo trapiantato al Monaldi un cuore meccanico per sostituire quello bruciato | la nuova speranza

Un bambino di Milano ha subito un incidente che ha danneggiato gravemente il suo cuore durante il trapianto e ora potrebbe ricevere un cuore artificiale. L’ospedale Niguarda sta valutando questa soluzione, che potrebbe permettere al piccolo di continuare a vivere in attesa di un organo naturale compatibile. In questo momento, i medici monitorano attentamente le sue condizioni mentre si studiano le possibilità di intervento.

Per il bimbo con il cuore bruciato dopo il trapianto ipotesi sostituzione con organo meccanico. Lo studio all'ospedale Niguarda di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi. Visita del cardinale di Napoli al bimbo trapiantato all’ospedale Monaldi: un gesto di speranza. Il cardinale di Napoli si è recato all’ospedale Monaldi per incontrare un bambino appena sottoposto a un trapianto di cuore, portando un messaggio di sostegno ai genitori che affrontano questa difficile prova. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Trapianto di cuore a Napoli: Scelta obbligata impiantare l'organo danneggiato. Il ministro invia ispettori. Bimbo trapiantato con un cuore ‘bruciato’, la mamma: È primo nella lista per un altro organo. Ministero: Ricerca in Italia e all'esteroChiederemo un parere al Bambin Gesù. Sequestrata la box del trasporto, Procura e Regione indagano su quanto accaduto al Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi ... quotidiano.net Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo»«È sempre più grave». Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato a dicembre scorso con un ... ilmattino.it Bimbo trapiantato, la mamma 'lui è un guerriero e io non mollo'. Il legale: in caso di nuovo trapianto non lo operi il medico della prima volta #ANSA x.com Il legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato stamane una integrazione alla querela già depositata nelle scorse settimane. Lo stesso Petruzzi, all'uscita dalla stazione dei carabinieri di Cimitil facebook