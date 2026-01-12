Lavoro a singhiozzo scarsa istruzione e futuro incerto | la geografia del disagio a Palermo zona per zona

Uno studio dell’Istat analizza la distribuzione del disagio socio-economico a Palermo, evidenziando le zone con maggiori criticità. Attraverso dati dettagliati, viene mappata la geografia delle disuguaglianze urbane, quartiere per quartiere e strada per strada. Questo articolo offre un quadro chiaro e sobrio della situazione, con l’obiettivo di comprendere meglio le aree più vulnerabili e le sfide che affrontano i cittadini di Palermo.

In quali zone di Palermo si concentra il disagio socio-economico? Uno studio dell'Istat (Istituto nazionale di statistica) è riuscito a localizzare le disuguaglianze urbane quartiere per quartiere, strada per strada. Per la prima volta, è stato possibile "disegnare" una mappa statistica in grado.

