Nuova grana per Bastoni | Non ha pagato la band del matrimonio debito da 5.500 euro

Alessandro Bastoni si trova di nuovo nei guai perché non ha saldato 5.500 euro alla band che suonava al suo matrimonio. La causa è il mancato pagamento per il servizio musicale fornito durante la cerimonia. La notizia si è diffusa quando alcuni musicisti hanno pubblicato un'email in cui si lamentano del debito ancora non saldato, nonostante siano passati diversi mesi dall’evento.

Non c'è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, finito al centro delle polemiche dopo aver provocato l'espulsione di Kalulu durante Inter-Juve, ha ammesso di aver accentuato la caduta dopo il contatto con l'avversario che poi ha portato al secondo giallo. Le parole del difensore.🔗 Leggi su Today.it Alessandro Bastoni non ha pagato la band del suo matrimonio: "Ci deve 5.500 euro"Alessandro Bastoni è sotto i riflettori perché non ha saldato 5.