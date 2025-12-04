Il Governo Meloni tira fuori Roma Capitale dal debito con un emendamento da oltre 500 milioni di euro

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Capitale riceve, ancora una volta, la mano tesa del Governo Meloni. Il centrodestra ha approvato il 3 dicembre in commissione Bilancio un emendamento di Fratelli d'Italia, che inserisce nel decreto legge Anticipi oltre 548 milioni di euro per l'ente, facendolo così uscire una volta per tutte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Il Governo Meloni tira fuori Roma Capitale dal debito con un emendamento da oltre 500 milioni di euro

