Nuova apertura in centro storico | ecco Jenoir

Dopo l’Hostaria Ducale, al civico 29 rosso di Salita San Matteo prende vita una nuova realtà serale, con cocktail, vini selezionati e piattini sfiziosi Il centro storico di Genova accoglie una nuova realtà imprenditoriale. Al civico 29 rosso, nei locali in cui qualche mese fa ha chiuso i battenti l'Hostaria Ducale, apre ufficialmente Jenoir, uno spazio dedicato al cocktail bar e all’esperienza notturna raffinata. Il locale si propone come un rifugio urbano, intimo e avvolgente, pensato per chi cerca un momento di pausa e convivialità lontano dalla frenesia del centro città. La formula punta su drink ben curati, accompagnati da vini di piccole cantine selezionate e da piattini pensati per condividere la serata in modo discreto ed elegante.🔗 Leggi su Genovatoday.it

