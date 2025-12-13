Rilancio del centro storico ecco i progetti

Nel pomeriggio di giovedì si è svolto un incontro pubblico, in presenza e online, per illustrare il progetto di rilancio del centro storico di Copparo. L’obiettivo è creare un Hub Urbano, candidatura che il Comune intende presentare ai fondi regionali entro il 31 marzo, coinvolgendo esercizi commerciali, artigianali e associazioni locali.

"Partecipate, partecipate, partecipate". È questo l’accorato appello che è stato rivolto nel pomeriggio di giovedì ai rappresentanti di esercizi commerciali, artigianali e di associazioni locali che – in modalità mista, in presenza e on-line – hanno partecipato all’incontro pubblico di illustrazione del percorso volto alla creazione di un Hub Urbano a Copparo, che il Comune intende candidare ai fondi regionali entro il 31 marzo prossimo. In questi giorni, sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare, che dovranno essere presentate entro il 27 febbraio 2026. Ilrestodelcarlino.it Rilancio del centro storico, ecco i progetti - Nella sala ’Alda Costa’ è stato illustrato il percorso per la creazione di un Hub urbano ... ilrestodelcarlino.it

