Nuova apertura straordinaria del centro per donare sangue torna la generosità di Esperia
Il centro trasfusionale dell'Aoup ospita una nuova apertura straordinaria promossa dall'associazione culturale calabrese Esperia. Domenica 14 dicembre, dalle 8 alle 13 circa, i volontari torneranno a donare sangue ed emocomponenti, sostenendo l'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco nella comunità.
Domenica 14 dicembre, dalle 8 alle 13 circa, tornano i membri dell'associazione culturale calabrese 'Esperia' a donare sangue ed emocomponenti al Centro trasfusionale dell'Aoup. Ancora un'apertura domenicale straordinaria promossa dallo staff dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e. Pisatoday.it
