Incidenti sul lavoro 792 morti nel 2025 | i dati Inail Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza

Nel 2025 in Italia sono morte quasi 800 persone sul lavoro, secondo i dati Inail. Il numero si mantiene alto anche quest’anno, con molti altri che finiscono in ospedale per infortuni. Tra le vittime ci sono anche studenti coinvolti in incidenti durante le ore di alternanza scuola-lavoro, con quasi 2.000 casi registrati. La situazione resta critica, e le autorità continuano a cercare soluzioni per ridurre i rischi e salvare più vite.

Il 2025 è stato un altro anno durante il quale in Italia si è continuato a morire sul lavoro. Come sempre accaduto pre e post pandemia, quasi 800 persone hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni. Settecentonovantadue, per l’esattezza: cinque in meno rispetto al 2024, due in più sul 2023 e 13 in più rispetto al 2019. A certificarlo sono i dati dell’Inail che coprono tutti i dodici mesi del 2025. Seppur provvisori – le denunce vengono infatti via via analizzate – indicano anche un leggero calo dell’incidenza ogni 100mila occupati. I comparti nei quali si verifica il maggior numero di incidenti mortali restano l’ Industria&servizi e l’ Agricoltura, con 674 e 106 casi, rispettivamente in leggera diminuzione (erano state 686 nel 2024) e in aumento (102 casi nel 2024). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

