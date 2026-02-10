A Verona la 79esima Borsa scambio giocattoli d' epoca modellini bambole trenini

A Verona si tiene la 79esima Borsa scambio di giocattoli d'epoca. Domenica 15 febbraio, circa 200 appassionati si sono radunati per scambiare, vendere e mostrare modellini, bambole e trenini. La giornata ha richiamato tanti collezionisti da tutta la regione, pronti a trovare pezzi rari e ricordi dell’infanzia. La fiera si conferma un appuntamento molto atteso da chi ama i giocattoli d’epoca.

Domenica 15 Febbraio 200 appassionati si ritrovano per mostrare, scambiare e vendere i propri giocattoli. Dai modellini ai trenini, dai giochi in latta alle Barbie, dai personaggi delle saghe stellari ai soldatini. Una domenica all'insegna del gioco, che unisce grandi e piccini. Presso la Fiera.

