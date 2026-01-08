Torna a Novara dopo le vacanze di Natale e trova la casa devastata dai ladri

Dopo le vacanze di Natale, un residente di Novara ha scoperto la propria abitazione saccheggiata dai ladri. L’episodio, condiviso con NovaraToday, evidenzia le conseguenze di un’intrusione che ha causato danni e disagi. Un esempio di come, anche in momenti di festa, sia importante mantenere attenzione e precauzioni per la sicurezza della propria casa.

Al rientro dalle vacanze di Natale ha trovato la sua casa di Novara devastata dai ladri.É quello che è successo a un cittadino novarese che ha voluto raccontare la sua spiacevole esperienza alla redazione di NovaraToday.Il furto è avvenuto in un appartamento al quinto piano di un condominio nel.

