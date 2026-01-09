Torna a casa e trova i ladri | paura per una donna

Una donna di Macerata ha vissuto momenti di tensione ieri sera, quando, tornando a casa, ha scoperto che la sua abitazione era stata presa di mira dai ladri. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza efficaci e di una risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine.

Macerata, 9 gennaio 2025 – Torna a casa e trova i ladri: momenti di paura ieri sera per una maceratese. Nel tardo pomeriggio la donna ha fatto rientro nella sua abitazione, un condominio di via Resse, una piccola strada dietro via Spalato. Ma quando ha aperto la porta si è accorta che dentro c’erano i ladri, intenti a cercare di portare via gioielli e contanti. Appena l’hanno vista, i malviventi si sono dati alla fuga passando per la finestra da cui erano entrati. E a quel punto la donna ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati il 118 e la polizia, la Squadra volante, la Mobile e la Scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

