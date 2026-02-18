Novara | in via Oxilia arriva il Carnival rock party

Sabato 21 febbraio, in via Oxilia a Novara, si svolge il Carnival rock party, causa l’arrivo del carnevale. L’evento si tiene al centro culturale Viaoxiliaquattro e prevede musica dal vivo con le band Rama Swingin’Roll e Wild Stones. Dopo le esibizioni, il DJ Flavio Pavia intrattiene il pubblico con un set energico. La serata si rivolge a chi vuole divertirsi con un mix di rock e atmosfere festive. L’evento si inserisce tra le iniziative di carnevale in città.

Sabato 21 febbraio al centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara arriva la festa di Carnevale.L'appuntamento è con "Flower Power", il Carnival rock party con le band Rama Swingin'Roll e Wild Stones e, a seguire, il dj set di Flavio Pavia. Ingresso alle 21 con dress code Anni '70. Il biglietto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Novara, in via Oxilia il concerto tributo ai PoohSabato sera a Novara si tiene un concerto tributo ai Pooh nel centro culturale di via Oxilia. Il Perplex Carnival Party sbarca all'Arsenale di VeneziaIl Perplex Carnival Party ritorna all'Arsenale di Venezia, portando un'occasione di incontro e divertimento nelle storiche Tese dell'Arsenale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Novara, concerto di San Valentino con la Limited Edition Live Band; GIUSTIZIA E SOCIALE, IL PD PARTE DA TRECATE. SERRACCHIANI E ROSSI: NO AL REFERENDUM CHE DEMOLISCE LA COSTITUZIONE, SÌ ALL’ASCOLTO DELL’ITALIA REALE; Novara, sul palco di Viaoxiliaquattro arriva il teatro con Il Bunker. La prima semifinale di Te la Ricanto a Novara presso Teatro @viaoxiliaquattro è stata un’esplosione di emozioni Un evento intenso, vero, pieno di musica che ha parlato al cuore, attraverso le proprie interpretazioni dei semifinalisti. Grazie di cuore a tutt facebook