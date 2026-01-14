Il Perplex Carnival Party sbarca all' Arsenale di Venezia
Il Perplex Carnival Party ritorna all'Arsenale di Venezia, portando un'occasione di incontro e divertimento nelle storiche Tese dell'Arsenale. Un evento che si inserisce nel contesto del Carnevale di Venezia, offrendo un momento di aggregazione in un ambiente suggestivo e di grande valore storico. Un'opportunità per vivere una serata all'insegna della tradizione e della convivialità in una delle location più affascinanti della città.
La location più attesa dai giovani torna ad animare le notti del Carnevale di Venezia nelle immense Tese dell’Arsenale. Sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 22.30, è in programma Perplex Carnevale 2026, organizzato da Perplex London, in collaborazione con Vela e IlMuretto, nelle Tese di San. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
