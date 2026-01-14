Il Perplex Carnival Party sbarca all' Arsenale di Venezia

Il Perplex Carnival Party ritorna all'Arsenale di Venezia, portando un'occasione di incontro e divertimento nelle storiche Tese dell'Arsenale. Un evento che si inserisce nel contesto del Carnevale di Venezia, offrendo un momento di aggregazione in un ambiente suggestivo e di grande valore storico. Un'opportunità per vivere una serata all'insegna della tradizione e della convivialità in una delle location più affascinanti della città.

