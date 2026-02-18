Novara Campetto degli Aceri in via Monte Nero lasciato all' abbandono

A Novara, il Campetto degli Aceri in via Monte Nero è stato lasciato in stato di abbandono. La responsabilità è di chi non si prende cura dell’area, che potrebbe invece diventare un punto di ritrovo per bambini e giovani del quartiere. Recentemente, alcuni residenti hanno segnalato che il prato è cresciuto e i giochi sono rotti, rendendo difficile usarlo.

"Non parliamo di un'opera complessa, ma di un'area verde di quartiere che può tornare a essere uno spazio vivo per famiglie e ragazzi". Inizia così il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle a firma di Mario Iacopino e Francesco Renna a seguito dell'interrogazione sul Campetto degli Aceri, in via Monte Nero, nel quartiere di Porta Mortara. La situazione è segnalata da tempo anche da cittadini attivi del quartiere, tra cui Paolo Damnotti, che conosce bene quest'area e il suo valore per la comunità. "Questo parco - dice - è un punto di riferimento per giovani e famiglie del quartiere. Vederlo così fa male, perché potrebbe essere un luogo pieno di vita, gioco e incontro.