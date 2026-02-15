Monte Urano | Polizia Locale ferma l’abbandono di rifiuti edili sanzionato un residente per violazione ambientale

A Monte Urano, la Polizia Locale ha fermato un residente che aveva abbandonato rifiuti edili nel cortile di casa. L’uomo ha ricevuto una multa salata dopo che gli agenti hanno trovato sacchi pieni di materiali da costruzione non smaltiti correttamente. Gli agenti hanno notato i sacchi abbandonati vicino a una strada secondaria, e l’hanno identificato grazie alle analisi dei rifiuti. Questa operazione si inserisce in una serie di controlli per contrastare l’abbandono illecito di materiali pericolosi.

Monte Urano, Polizia Locale al Contrasto dell'Abbandono Illecito: Smascherato un Caso di Rifiuti Edili. Monte Urano (Marche), 15 febbraio 2026 – Una recente operazione della Polizia locale ha portato alla sanzione di un residente per l'abbandono di rifiuti edili lungo la strada in località Triangolo. L'intervento, parte di un'intensificazione dei controlli sul territorio, sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale nella tutela dell'ambiente e del decoro urbano, un tema sempre più urgente anche a livello nazionale. Un Controllo del Territorio e la Scoperta dell'Infrazione. La Polizia locale di Monte Urano, durante un servizio di routine, ha individuato la presenza di rifiuti derivanti da lavori edili abbandonati a margine della strada. Tolleranza zero contro l'abbandono dei rifiuti: Polizia Locale individua e sanziona trasgressore. Il Sindaco: Rispetto del decoro e dell'ambiente non negoziabili Prosegue con determinazione l'attività di controllo del territorio da parte del Comune di Monte Urano per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.