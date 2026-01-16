Abbandono rifiuti Gli affitti in nero pesano ma sulla tariffa puntuale troppa confusione

L’abbandono dei rifiuti e gli affitti in nero rappresentano sfide significative per la gestione urbana. La confusione sulla tariffa puntuale e le problematiche legate agli affitti irregolari contribuiscono al deterioramento del decoro cittadino. In questo contesto, le iniziative del sindaco Alberto Mezzetti mirano a contrastare il fenomeno, ma le risposte della comunità evidenziano la complessità di trovare soluzioni efficaci e condivise.

Il presidente Marzio Govoni: "Tardi per un progetto di comunità, ma qualcosa va fatto". Interviene anche Vosino, presidente Fimaa-Confcommercio: "Il degrado fa crollare il prezzo degli immobili. Più controlli sul sommerso" Abbandoni, senso di civiltà smarrito e affitti in nero. Il tris calato dal sindaco Massimo Mezzetti nella sua risposta al proliferare di sacchi di rifiuti "anonimi" in giro per la città ha scatenato, come prevedibile, reazioni su reazioni. Dalla rinnovata spaccatura tra favorevoli e contrari al ritorno ormai irreversibile dei cassonetti, passando per una tariffa puntuale tutta da spiegare, fino al dato che forse sta facendo più discutere: circa ottomila appartamenti o locali affittati in nero sotto la Ghirlandina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Rifiuti, la Tariffa Puntuale arriva a Sasso Marconi e Zola Predosa: l’indifferenziato peserà sulla bolletta

Leggi anche: Tariffa puntuale dei rifiuti. La rivoluzione da gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Abbandono rifiuti: gli affitti in nero pesano, ma sulla tariffa puntuale troppi errori di comunicazione; Rifiuti, Mezzetti: Su Tcp psicosi irrazionale. E punta il dito contro le migliaia di affitti in nero; RIFIUTI E TARIFFA PUNTUALE, CONFRONTO APERTO A MODENA; 'Ottomila tra appartamenti e locali affittati in nero: anche questo incide sul problema rifiuti'.

'Ottomila appartamenti affittati in nero: anche questo incide sul problema rifiuti' - Politica: Il sindaco nuovamente interpellato sui problemi dei sistemi di raccolta: La tariffa punautle non c entra con il degrado. lapressa.it