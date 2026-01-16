Abbandono rifiuti Gli affitti in nero pesano ma sulla tariffa puntuale troppa confusione
L’abbandono dei rifiuti e gli affitti in nero rappresentano sfide significative per la gestione urbana. La confusione sulla tariffa puntuale e le problematiche legate agli affitti irregolari contribuiscono al deterioramento del decoro cittadino. In questo contesto, le iniziative del sindaco Alberto Mezzetti mirano a contrastare il fenomeno, ma le risposte della comunità evidenziano la complessità di trovare soluzioni efficaci e condivise.
Il presidente Marzio Govoni: "Tardi per un progetto di comunità, ma qualcosa va fatto". Interviene anche Vosino, presidente Fimaa-Confcommercio: "Il degrado fa crollare il prezzo degli immobili. Più controlli sul sommerso" Abbandoni, senso di civiltà smarrito e affitti in nero. Il tris calato dal sindaco Massimo Mezzetti nella sua risposta al proliferare di sacchi di rifiuti "anonimi" in giro per la città ha scatenato, come prevedibile, reazioni su reazioni. Dalla rinnovata spaccatura tra favorevoli e contrari al ritorno ormai irreversibile dei cassonetti, passando per una tariffa puntuale tutta da spiegare, fino al dato che forse sta facendo più discutere: circa ottomila appartamenti o locali affittati in nero sotto la Ghirlandina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
