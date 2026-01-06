Novara al Faraggiana arrivano le Strighe Maledette di Stivalaccio Teatro
Giovedì 8 gennaio, al teatro Faraggiana di Novara, torna Stivalaccio Teatro con lo spettacolo
Giovedì 8 gennaio al Faraggiana torna la compagnia Stivalaccio Teatro. In scena, alle 21 sul palco del teatro di via dei Caccia, c'è lo spettacolo "Strighe Maledette".Con Sara Allevi, Anna De Francheschi, Eleonora Marchiori, Maria Luisa Zaltron. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
