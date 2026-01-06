Novara al Faraggiana arrivano le Strighe Maledette di Stivalaccio Teatro

Da novaratoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 8 gennaio, al teatro Faraggiana di Novara, torna Stivalaccio Teatro con lo spettacolo

Giovedì 8 gennaio al Faraggiana torna la compagnia Stivalaccio Teatro. In scena, alle 21 sul palco del teatro di via dei Caccia, c'è lo spettacolo "Strighe Maledette".Con Sara Allevi, Anna De Francheschi, Eleonora Marchiori, Maria Luisa Zaltron. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

novara al faraggiana arrivano le strighe maledette di stivalaccio teatro

© Novaratoday.it - Novara, al Faraggiana arrivano le "Strighe Maledette" di Stivalaccio Teatro

Leggi anche: A Mirano arrivano le “Strighe maledette” di Stivalaccio Teatro

Leggi anche: Le "Strighe maledette" di Stivalaccio teatro approdano sul palco di Osoppo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.