Novanta minuti da vivere in apnea Con grinta cuore e tanto coraggio Fiorentina-Sassuolo ci siamo

Firenze, 6 dicembre 2025 – Con Firenze alle spalle, a spingerla, per rompere la maledizione di una stagione che rischia di diventare maledetta. Così la Fiorentina si presenta oggi a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Unico obiettivo la vittoria. Ci potremmo fermare qui perché altre strade non servono, se non quella dell'unione di intenti per sorridere la prima volta in campionato. Insomma, una trasferta carica di speranza che Vanoli vuole affrontare come solo i capitani di ventura sanno fare: sguardo verso l'orizzonte e il vento in poppa. Inteso come l'entusiasmo dei quasi 4mila che saranno al Mapei Stadium oggi pomeriggio.

